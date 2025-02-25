Биатлонист Расторгуев обвинил тренера сборной Латвии в краже лыж и избиении

Биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев рассказал, что во время чемпионата мира по биатлону, который проходил с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде, его избил тренер национальной команды Илмарс Брицис.
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