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Вести Севастополь

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В Крыму начальник участка ответит в суде за смерть рабочего от удара током

В Алуште мужчину будут судить за нарушение правил безопасности, которое повлекло смерть рабочего.Осенью прошлого года начальник участка, ответственный за безопасность при проведении работ на одном из пляжей в Алуште, не обеспечил необходимые условия и допустил наёмного рабочего к выполнению работ электроинструментом в близости к кромке воды при дождливой погоде.

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