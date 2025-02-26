В Крыму начальник участка ответит в суде за смерть рабочего от удара током

В Алуште мужчину будут судить за нарушение правил безопасности, которое повлекло смерть рабочего.Осенью прошлого года начальник участка, ответственный за безопасность при проведении работ на одном из пляжей в Алуште, не обеспечил необходимые условия и допустил наёмного рабочего к выполнению работ электроинструментом в близости к кромке воды при дождливой погоде.