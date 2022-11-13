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"Известия": мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду оборудования

"Известия": мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду оборудования

Министерство финансов Российской Федерации разрабатывает законопроект о предоставлении отсрочки по арендным платежам за недвижимость и оборудование для призванных бизнесменов, который будет принят до конца 2022 года, пишет газета "Известия".

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