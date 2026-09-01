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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагорный о Гимнастической премьер-лиге: «Хотим показать спортивную гимнастику динамичной, командной и эмоциональной»

В Москве стартовал третий сезон Гимнастической премьер-лиги. С августа по декабрь шесть команд проведут 19 матчевых встреч: пять туров чемпионата, плей-офф, матч за третье место и большой финал 6 декабря на «Навка Арене».

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