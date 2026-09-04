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Красный Север

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В Ноябрьске 12 сентября пройдет фестиваль «Вкус ямальского здоровья»

В Ноябрьске 12 сентября пройдет фестиваль «Вкус ямальского здоровья»

12 сентября Ноябрьск станет гастрономической столицей Ямала. Об этом сообщила администрация города. «Впервые в городе состоится масштабный фестиваль «Вкус ямальского здоровья» — праздник северной кухни, локальных продуктов и гастрономических открытий для всей семьи», — говорится в сообщении администрации в МАКС.

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