В Ноябрьске 12 сентября пройдет фестиваль «Вкус ямальского здоровья»

12 сентября Ноябрьск станет гастрономической столицей Ямала. Об этом сообщила администрация города. «Впервые в городе состоится масштабный фестиваль «Вкус ямальского здоровья» — праздник северной кухни, локальных продуктов и гастрономических открытий для всей семьи», — говорится в сообщении администрации в МАКС.