Ветераны СВО Юрий Молодцов и Алексей Раменский объяснили школьникам города Южно-Сахалинска суть патриотизма

Десятиклассники средней школы № 31 Южно-Сахалинска познакомились с ветеранами боевых действий, которые вернулись из зоны СВО.
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