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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о Хэйсе: «Завтра должен прилететь. Он рассказал, что в хорошей форме и готов сразу играть. У Кевина огромный опыт, надеемся, что адаптация долгой не будет»

Главный тренер «Ак Барса»  Анвар Гатиятулин  высказался после матча с «Сибирью» (4:3 Б). – Начали сезон с победы.

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