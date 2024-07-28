Израиль приближается к полномасштабной войне с "Хезболлой" и Ливаном после обстрела деревни Мадждаль-Шамс

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна находится на грани полномасштабной войны с шиитскими формированиями "Хезболла" и Ливаном после ракетного обстрела деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах.
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