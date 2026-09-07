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Тульские новости

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Начальник надзорной службы МЧС Тульской области перешёл в Москву

Начальник надзорной службы МЧС Тульской области перешёл в Москву

Владимир Лаврущев, благодаря которому в Тульской области многодетные семьи стали получать пожарные извещатели, назначен первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Москве.

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