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Пятый канал

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Легенда на сцене: 94-летний композитор Джон Уильямс порадовал поклонников выступлением

Легенда на сцене: 94-летний композитор Джон Уильямс порадовал поклонников выступлением

Композитор, сочинивший культовую музыку к легендарной франшизе «Звездные войны», снова на сцене. 94-летний Джон Уильямс в инвалидной коляске взялся за дирижерскую палочку Кстати, сцена, на которую вышел Джон Уильямс, названа в его честь.

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