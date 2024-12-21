WV планирует «мягко» сократить 35000 рабочих мест к 2030 году

Сокращение 35 тысяч рабочих мест до 2030 года и производственных мощностей на 734 тысячи автомобилей стало результатом договоренности концерна Volkswagen с представителями рабочих, 20 декабря сообщает пресс-служба компании.
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