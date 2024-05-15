Экс-сотрудник охраны Путина назвал ошибки команды Фицо

Экс-сотрудник охраны Путина: покушение на Фицо является промахом всей команды Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо является промахом всего комплекса многоуровневых охранных мероприятий службы безопасности главы Кабмина, заявил экс-сотрудник Службы безопасности президента РФ (СБП) Владимира Путина.
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