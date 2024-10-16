Власти Львова призывают «активистов» проверить «отсутствие служб УПЦ» в частном доме

Управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко на своей странице в социальной сети сообщил о прекращении религиозной деятельности в здании по адресу улица Антоновича, 100, где ранее находилась церковь УПЦ.
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