Хакеры взяли на прицел телеком-операторов. Они возглавили рейтинг самых желанных целей для атак

В третьем квартале нынешнего года наибольший объем DDoS-атак в России был зарегистрирован на сетях телеком-операторовКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование группы компаний «Гарда», первое место в списке самых желанных целей хакеров стали телеком-операторы.