Что будет с организмом, если есть квашеную капусту каждый день

Квашеная капуста — рекордсмен по количеству витаминов, полезных веществ и минералов. Ее состав впечатляет: органические кислоты — молочная, уксусная, янтарная, тартроновая; витамины группы А, Е, К, группы B, С (в больших количествах); минералы — фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий, марганец; сложные углеводы — крахмал, клетчатка, пектины; биофлавониды.