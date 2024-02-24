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Что будет с организмом, если есть квашеную капусту каждый день

Что будет с организмом, если есть квашеную капусту каждый день

Квашеная капуста — рекордсмен по количеству витаминов, полезных веществ и минералов. Ее состав впечатляет: органические кислоты — молочная, уксусная, янтарная, тартроновая; витамины группы А, Е, К, группы B, С (в больших количествах); минералы — фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий, марганец; сложные углеводы — крахмал, клетчатка, пектины; биофлавониды.

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