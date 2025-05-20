Постпредство РФ при ООН направило ноту из-за притеснения журналистов на Западе

www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel Российское постпредство при ООН направило главе всемирной организации Антониу Гутерришу ноту, в которой содержится просьба обратить внимание на притеснения представителей СМИ из России на Западе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии