Николай Стариков: Министр обороны ФРГ обрушился с критикой на Трампа

Министр обороны ФРГ обрушился с критикой на ТрампаБорис Писториус редко говорил так невнятно. Не совсем ясно, что он имел в виду, но, похоже, критикует Трампа за признание якобы территориальных претензий России на Крым и за то, что тот сказал, что Украина не должна быть в НАТО.