О массовом сбое интернет-сервисов сообщают воронежцы

О массовом сбое российских интернет-сервисов сообщили воронежцы в местных соцсетях. Неполадки наблюдаются у провайдера «Ростелеком», сервисов Яндекса и Гугла, а также в работе Rutube, TikTok, «ВКонтакте», стриминговых и игровых платформ и нескольких банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)