О массовом сбое интернет-сервисов сообщают воронежцы

О массовом сбое российских интернет-сервисов сообщили воронежцы в местных соцсетях. Неполадки наблюдаются у провайдера «Ростелеком», сервисов Яндекса и Гугла, а также в работе Rutube, TikTok, «ВКонтакте», стриминговых и игровых платформ и нескольких банков.