Опасно есть: в магазины Приморья едва не попал «отравленный» краб

На прилавки приморских магазинов едва не попал краб с излишне высоким содержанием мышьяка. Опасное нарушение выявили специалисты Россельхознадзора, а производителю теперь грозит серьезная ответственность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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