Опасно есть: в магазины Приморья едва не попал «отравленный» краб

На прилавки приморских магазинов едва не попал краб с излишне высоким содержанием мышьяка. Опасное нарушение выявили специалисты Россельхознадзора, а производителю теперь грозит серьезная ответственность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.