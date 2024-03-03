В Германии назвали следующую цель России после Авдеевки

Вооруженные силы России будут освобождать Харьков после взятия Авдеевки. С таким заявлением выступил экс-председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
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