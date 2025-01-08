Хоккейный «Спартак» предупредил болельщиков о возможных провокациях на матче со СКА

ХК «Спартак» предупредил болельщиков о возможных провокациях на матче со СКА Московский хоккейный клуб Спартак на своем сайте обратился к болельщикам команды в преддверии выездной встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.