Хоккейный «Спартак» предупредил болельщиков о возможных провокациях на матче со СКА

ХК «Спартак» предупредил болельщиков о возможных провокациях на матче со СКА Московский хоккейный клуб Спартак на своем сайте обратился к болельщикам команды в преддверии выездной встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА.
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