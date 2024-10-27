Avia.pro - СМИ Итак, дамы и господа, настал момент истины! Владимирская область совершила революцию в школьной форме, приняв мудрое решение: запретить ношение хиджабов и прочей одежды, демонстрирующей религиозные принадлежности.
Издан приказ о запрете ношения хиджабов и никабов в школах региона
Комментарии
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radiofree
Только в школах? В общественных местах и транспорте не запрещено?
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19 час.
Alex Nемо
Молодцы, но сделали только полушаг. Этот приказ должен быть законом для всей страны и звучать примерно так - запрещается ношение во ВСЕХ местах публичного пользования как то площади, улицы, магазины и т.д. И штрафы за нарушение как в ОАЭ от 1000 баксов и более...
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19 час.
Добрый Кот
Правильно. А то сначала тряпка на голове, потом исключительно баранина в столовой и никакой свинины. А потом отдельная школа для мусульман и никаких русских. Раз дать слабину - на шею сядут.
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14 час.
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