Издан приказ о запрете ношения хиджабов и никабов в школах региона

Alex Nемо

Молодцы, но сделали только полушаг. Этот приказ должен быть законом для всей страны и звучать примерно так - запрещается ношение во ВСЕХ местах публичного пользования как то площади, улицы, магазины и т.д. И штрафы за нарушение как в ОАЭ от 1000 баксов и более...