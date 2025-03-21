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«В Лос-Анджелесе везде хлипкие одноэтажные дома с тонкими стенами. Только в центре даунтаун, как «Москва-Сити». Когда в 12 лет оказываешься в США – все вау». Алибеков из «Динамо» Махачкала о городе

Муталип Алибеков в юношестве выступал за «Олимпию» из Лос-Анджелеса. – От чего в Америке сразу пришел в восторг? – Когда в 12 лет оказываешься в Штатах, тебе вообще все вау.

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