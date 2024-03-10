Политолог и экс-заместитель руководителя территориального ведомства киевского режима Георгий Тука поделился сведениями о том, что канадские власти решили отправить Вооружённым силам державы авиаракеты, которые ранее планировали уничтожить.
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