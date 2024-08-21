МИД РФ: ответ Москвы на действия Риги больно сказывается на экономике Латвии AlexCoderМИД РФ: ответ Москвы на действия Риги больно сказывается на экономике Латвии AlexCoder Европейской стране приходится нелегко Главная причина того, что киевский режим все еще остается на плаву, заключается в беспрецедентной поддержке со стороны западных государств.