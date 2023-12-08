Финляндия решила сжечь последний мост с Россией

В Хельсинки расторгнули договор, действовавший 11 летПравительство Финляндии расторгнуло договор о приграничном сотрудничестве с Российской Федерацией, о чем следует из решений, опубликованных кабмином страны.
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