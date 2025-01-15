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Царьград

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"В лицо об этом никто не скажет": Фотографию Дмитрия Певцова убрали со стены Ленкома

"В лицо об этом никто не скажет": Фотографию Дмитрия Певцова убрали со стены Ленкома

Актёр Дмитрий Певцов объявил о своём уходе из театра Ленком 14 января. Артист записал видеообращение, в котором прокомментировал возможные вопросы на этот счёт.

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