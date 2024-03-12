Фракция ЛДПР в Госдуме предложила освободить от налога на прибыль предприятия малого бизнеса

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 12 марта, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предлагают направить 50 % от НДС в региональные бюджеты, а также освободить от налога на прибыль бизнес в сельской местности на семь лет.