Фракция ЛДПР в Госдуме предложила освободить от налога на прибыль предприятия малого бизнеса

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 12 марта, ФедералПресс. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предлагают направить 50 % от НДС в региональные бюджеты, а также освободить от налога на прибыль бизнес в сельской местности на семь лет.
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