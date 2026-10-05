Какую угрозу Калининграду представляет шведский остров Готланд

Швеция недавно официально присоединилась к Североатлантическому альянсу и открыто начала процесс ремилитаризации своего острова Готланда, который географически запирает России выход на Балтику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Так, как раньше, ...
- Британия разрешил...
- Как Россия может ...
Ну эти ТВАРИ видать самые ПЕРВЫЕ ПОЙДУТ под ВОЕННЫЙ ,,НОЖ,, РОССИИ , и уж от ЯО ПАДЛАМ НЕ СПАСТИСЬ ...!!! Остров попросту будет ЗАСТЕКЛЁН .......