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У Горуправы в Калуге сбили ребенка с самокатом

У Горуправы в Калуге сбили ребенка с самокатом

Вечером в пятницу в центре Калуги произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. 7 июня в 19 часов 21 минуту на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 93 по улице Ленина 62-летний водитель машины Kia Sportage сбил семилетнего мальчика, который переходил проезжую часть с самокатом по нерегулируемому пешеходному переходу.

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