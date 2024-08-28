«Ведомости»: Google скрывала от акционеров проблемы с судами в РФ

В отчетах не отображалась информация о судебных процессах В ходе разбирательства американской компании Google относительно исков к RT, «Царьграду» и «СПАСу» оказалось, что компания скрывала от акционеров проблемы с судами в РФ и ЮАР, сообщают «Ведомости».