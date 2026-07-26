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Татар-информ

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Минниханов: культура татар и казахов имеет общие корни

Минниханов: культура татар и казахов имеет общие корни

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Петропавловск встретился с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

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