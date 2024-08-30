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Чудесное спасение в Курской области: история выживания и героизма

Чудесное спасение в Курской области: история выживания и героизма

Чудесное спасение в Курской области: история выживания и героизма Ольга ВайленкоВ небольшом селе Спальное Курской области произошла потрясающая история спасения мирных жителей, оказавшихся в эпицентре боевых действий.

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