Чудесное спасение в Курской области: история выживания и героизма Ольга ВайленкоВ небольшом селе Спальное Курской области произошла потрясающая история спасения мирных жителей, оказавшихся в эпицентре боевых действий.
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