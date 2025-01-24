Нам крылья Родина дала

Роль и значение боевой авиации в современных вооружённых конфликтах неоднозначна. С одной стороны, зависимость хода и исхода военного конфликта любого масштаба от результатов ударных действий авиационной компоненты вооружённых сил становится общепризнанной тенденцией.
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