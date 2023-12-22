В Шереметьево предполетное ожидание превратили в новогоднюю сказку

В Международном аэропорту Шереметьево проходит масштабная новогодняя подготовка. В преддверии Нового года и рождественских каникул аэропорт приглашает пассажиров, гостей и партнеров окунуться в атмосферу зимнего леса, гармонии и красоты.
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