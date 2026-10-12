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МОСИНФОРМ

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Водители 315 тыс. раз воспользовались онлайн-услугами «Московского паркинга» с января

Водители 315 тыс. раз воспользовались онлайн-услугами «Московского паркинга» с января

С начала 2026 года автомобилисты 315 тысяч раз воспользовались услугами «Московского паркинга» онлайн, сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

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