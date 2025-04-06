1 апреля скончался Евгений Евтушенко (1932 – 2017), важнейшая фигура 1950 – 1970-ых годов.
"Высоцкий не был ни великим поэтом, ни великим композитором". Евтушенко VS. Высоцкий
Комментарии
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АН
Александр Нескоромный
Я знаю, и таких как я много, наизусть песни В Высоцкого, а вот стихов Евтушенко ни одного. Я что дурак?
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13 час.
Вадим Кузнецов
Евтушенко в своем репертуаре
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Как поэт - Евтушенко , конечно , сильнее, профессиональнее Высоцкого... Напечатанные на бумаге стихи Высоцкого выглядят бледнее стихов Вознесенского и Евтушенко... Но Высоцкий - это *ПОЮЩАЯ поэзия* ! И *поющая поэзия * Высоцкого - словно яркая молния была для нас во тьме 70-х годов... Знаю одну семью , где пара развелась из-за того , что муж сказал жене , что напечатанные стихи Высоцкого слабее его песен... Высоцкий - поющий поэт невиданной силы духа , а не бумажный стихотворец.
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5 час.
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