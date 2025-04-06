"Высоцкий не был ни великим поэтом, ни великим композитором". Евтушенко VS. Высоцкий

Я знаю, и таких как я много, наизусть песни В Высоцкого, а вот стихов Евтушенко ни одного. Я что дурак?

ВА

Владимир Акулов

Как поэт - Евтушенко , конечно , сильнее, профессиональнее Высоцкого... Напечатанные на бумаге стихи Высоцкого выглядят бледнее стихов Вознесенского и Евтушенко... Но Высоцкий - это *ПОЮЩАЯ поэзия* ! И *поющая поэзия * Высоцкого - словно яркая молния была для нас во тьме 70-х годов... Знаю одну семью , где пара развелась из-за того , что муж сказал жене , что напечатанные стихи Высоцкого слабее его песен... Высоцкий - поющий поэт невиданной силы духа , а не бумажный стихотворец.