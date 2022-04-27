17 забавных и юморных Анекдотов на Четверг

Ну что сказать, завтра пятница, но это завтра! Сегодня четверг, подбиваем завершение недели а между делом читаем отборные шутки и смешные анекдоты, подготовленные на сегодня!Ложишься такой в гроб, а тебе уведомление: "Оплатите свет в конце тоннеля".