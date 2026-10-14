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«Сижу и плачу. Как же мне стыдно за дочь»: Дана Борисова отреагировала на обвинения Полины в домашнем насилии

«Сижу и плачу. Как же мне стыдно за дочь»: Дана Борисова отреагировала на обвинения Полины в домашнем насилии

19-летняя Полина Борисова уверяет, что стала жертвой насилия и жестокости со стороны мамы. Но у телеведущей есть своя версия событий.

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