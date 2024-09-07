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Оторвало голову. Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами

Оторвало голову. Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами

Удар по военному институту связи в Полтаве и центру подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы и средств слежения начинает обрастать новыми подробностями.

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