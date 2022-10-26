Захарова одной едкой фразой описала отзыв письма конгрессменов к Байдену по Украине

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова одной едкой фразой описала ситуацию с отзывом письма конгрессменов американскому президенту Джо Байдену с призывом к дипломатии для урегулирования украинского конфликта.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова одной едкой фразой описала ситуацию с отзывом письма конгрессменов американскому президенту Джо Байдену с призывом к дипломатии для урегулирования украинского конфликта.
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