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Захарова одной едкой фразой описала отзыв письма конгрессменов к Байдену по Украине

Захарова одной едкой фразой описала отзыв письма конгрессменов к Байдену по Украине

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова одной едкой фразой описала ситуацию с отзывом письма конгрессменов американскому президенту Джо Байдену с призывом к дипломатии для урегулирования украинского конфликта.

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