В Барселоне нашли неожиданную замену Формуле 1: контракт с серией уже согласованPirelliИспанская Барселона примет этап IndyCar в июле 2027 года: владельцы автодрома Барселона-Каталония договорилась о многолетнем соглашении с американской серией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым