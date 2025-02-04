Олигархи бунтуют против Кремля: Революция по-тихому

Правительственная комиссия одобрила механизм конфискации зарубежных активов. Механизм конфискации зарубежных активов в ответ на недружественные действия стран, в первую очередь США и их союзников, успешно прошёл правительственную комиссию, сообщает Царьград.
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