Джо Байден не прислушается к большинству американцев - он продолжит борьбу за избрание президентом США

Действующий президент США Джо Байден во время встречи с крупными донорами-демократами для проведения его избирательной кампании, заявил, что понимает обеспокоенность демократов результатами его дебатов с Дональдом Трампом, назвав мероприятие «не самым лучшим вечером» для него.
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