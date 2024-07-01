Джо Байден не прислушается к большинству американцев - он продолжит борьбу за избрание президентом США

Действующий президент США Джо Байден во время встречи с крупными донорами-демократами для проведения его избирательной кампании, заявил, что понимает обеспокоенность демократов результатами его дебатов с Дональдом Трампом, назвав мероприятие «не самым лучшим вечером» для него.