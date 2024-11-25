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Расчет "Урагана" поразил боевиков и технику ВСУ на красноармейском направлении

Расчет "Урагана" поразил боевиков и технику ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Военные расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнем поразили район сосредоточения боевиков и техники военнослужащих ВСУ и украинских националистов на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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