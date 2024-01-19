Россияне снова полюбили наличные: экономист объяснил, почему

Наличные вновь представляют для россиян большой интерес за счет нескольких причин. В частности, «физики» и юрлица «уходят в наличные» из-за имеющихся скрытых форм дохода, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин в разговоре с «Праймом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии