С начала эскалации в сектор Газа въехали около десяти тысяч машин с гумпомощью

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях заявил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в сектор Газа въехали около десяти тысяч грузовиков с гумпомощью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии