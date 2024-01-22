Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS Преступления против украинского народа осуществляются руками Владимира Зеленского и его команды, заявил в беседе с РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
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