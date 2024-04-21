На базе архангельской школы №7 откроется первый в регионе IT-куб

Это стало возможным благодаря активному участию Поморья в президентском нацпроекте «Образование»Это стало возможным благодаря активному участию Поморья в президентском нацпроекте «Образование»В отличие от кванториумов, IT-куб является центром цифрового образования — акцент в нём сделан на информационной специализации, уточняют в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.
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