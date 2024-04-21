Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

На базе архангельской школы №7 откроется первый в регионе IT-куб

Это стало возможным благодаря активному участию Поморья в президентском нацпроекте «Образование»Это стало возможным благодаря активному участию Поморья в президентском нацпроекте «Образование»В отличие от кванториумов, IT-куб является центром цифрового образования — акцент в нём сделан на информационной специализации, уточняют в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх