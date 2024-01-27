Европа заинтересована в поставках российского газа, поэтому решение о продлении транзита через Украину в Европу, вероятно, будет найдено.
Шульгинов: решение о продлении транзита газа из РФ в Европу будет найдено
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Надо постараться, а то сорвутся поставки вооружения Украине.
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17 час.
Александр Глущенко
ух ты !!! Ты ещё и внимательно следишь за трубой, которая вам не принадлежит и газ идет в эуропу --это в Венгрию и Сербию, минуя всех халявщиков .Твоя недострана простала её немчуре за долги))) "Сына" привлеки
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17 час.
Александр Глущенко
Кто такой св. Алексий ? И кем работал "Аксёнов" ))) ?
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17 час.
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