Шульгинов: решение о продлении транзита газа из РФ в Европу будет найдено

Александр Глущенко

ух ты !!! Ты ещё и внимательно следишь за трубой, которая вам не принадлежит и газ идет в эуропу --это в Венгрию и Сербию, минуя всех халявщиков .Твоя недострана простала её немчуре за долги))) "Сына" привлеки